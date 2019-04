Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Weißer Dacia Sandero beschädigt

Rheurt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch (3. April 2019), 8.45 Uhr, beschädigte ein silberfarbener Pick up mit Anhänger einen weißen Dacia Sandero an der hinteren, linken Fahrzeugtür. Das Fahrzeug war an der Straße Finmanshof, nahe der Kreuzung Rathausstraße und Finkenstraße, geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.(BK)

