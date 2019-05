Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe verhaftet 28-jährigen Vogtländer

Auerbach (Vogtl.) (ots)

Einen 28-jährigen Vogtländer verhafteten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Zwickau heute Mittag an seiner Adresse in Auerbach (Vogtl.) und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Zwickau.

Der Mann war vom Amtsgericht Auerbach (Vogtl.) in zwei Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu Geldstrafen verurteilt worden. Daraus war er noch 4.651 Euro schuldig, die er auch gegenüber den Einsatzkräften nicht entrichten konnte und deshalb nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von zusammen 112 Tagen antreten musste.

