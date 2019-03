Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Langlingen - Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus und Fahrraddiebstahl

Celle (ots)

Am vorletzten Wochenende, in der Nacht zu Sonntag, 24.02.2019, hinterließen unbekannte Randalierer in Langlingen eine Spur der Zerstörung und verursachten Sachschaden in vierstelliger Höhe. Im Flootgarten rissen sie einen Außenspiegel an einem PKW ab und beschädigten eine Garagentür. Aus der Garage stahlen sie anschließend ein Fahrrad. In der Bahnhofstraße traten sie von einem Baustellengfahrzeug einen Spiegel ab; außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Turnhalle und beschädigten zwei Glaskuppeln. In der Taubengasse rissen sie einen Briefkasten herunter. Des Weiteren schlugen sie die Scheibe einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte es sich bei den Tätern um Jugendliche bzw. junge Erwachsene handeln. Die Polizei Wathlingen bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um die Taten aufzuklären. Wer hat etwas gesehen bzw. kann Hinweise zu den Tätern geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05144/98660 bei der Polizei Wathlingen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell