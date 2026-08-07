Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 40-Jähriger nach Einreise in Reitzenhain ins Heimatland zurückgewiesen

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten gestern in Reitzenhain bei der Einreise aus Richtung Tschechien einen Kleintransporter mit albanischer Zulassung. Dabei konnte ein Insasse, ein 40-jähriger albanischer Staatsangehöriger, keine Dokumente für eine Einreise nach Deutschland vorlegen. Auf Grund des Verdachts der unerlaubten Einreise/Aufenthalt wurde er zur weiteren Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Aufgrund der fehlenden Dokumente wurde ihm eine Einreiseverweigerung ausgesprochen. Er wird im Laufe des heutigen Tages über den Flughafen Berlin in sein Heimatland zurückgewiesen.

Des Weiteren wurden in dieser Woche zwei Haftbefehle am Grenzübergang Reitzenhain vollstreckt. Wegen Steuerhinterziehung hatte ein 41-jähriger slowakischer Staatsangehöriger noch eine Geldstrafe in Höhe von 1668 Euro zu zahlen. Ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger war vom Amtsgericht Rotenburg (Wümme) wegen Fahrlässigem Gebrauch eines unversicherten Elektrokleinfahrzeuges zu einer Geldstrafe von 991,50 Euro verurteilt worden. Auch er hatte diese bislang nicht begleichen.

Nachdem beide ihre offenen Geldstrafen beglichen hatten, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

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