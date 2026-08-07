PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 40-Jähriger nach Einreise in Reitzenhain ins Heimatland zurückgewiesen

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten gestern in Reitzenhain bei der Einreise aus Richtung Tschechien einen Kleintransporter mit albanischer Zulassung. Dabei konnte ein Insasse, ein 40-jähriger albanischer Staatsangehöriger, keine Dokumente für eine Einreise nach Deutschland vorlegen. Auf Grund des Verdachts der unerlaubten Einreise/Aufenthalt wurde er zur weiteren Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Aufgrund der fehlenden Dokumente wurde ihm eine Einreiseverweigerung ausgesprochen. Er wird im Laufe des heutigen Tages über den Flughafen Berlin in sein Heimatland zurückgewiesen.

Des Weiteren wurden in dieser Woche zwei Haftbefehle am Grenzübergang Reitzenhain vollstreckt. Wegen Steuerhinterziehung hatte ein 41-jähriger slowakischer Staatsangehöriger noch eine Geldstrafe in Höhe von 1668 Euro zu zahlen. Ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger war vom Amtsgericht Rotenburg (Wümme) wegen Fahrlässigem Gebrauch eines unversicherten Elektrokleinfahrzeuges zu einer Geldstrafe von 991,50 Euro verurteilt worden. Auch er hatte diese bislang nicht begleichen.

Nachdem beide ihre offenen Geldstrafen beglichen hatten, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 12:34

    BPOLI C: Bundespolizei stellt Hundewelpen am Grenzübergang in Reitzenhain fest

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am vergangenen Freitag um 15:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine rumänische Staatsangehörige im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain. In dem Fahrzeug der 48jährigen Frau befanden sich 7 Hundewelpen, für die sie keine gültigen Papiere vorlegen ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 10:43

    BPOLI C: Bundespolizei trifft Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Gestern um 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 25jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Körperverletzung zum Strafvollstreckungshaftbefehl. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren