Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Am 25. März 2026 um 16:00 Uhr wurde ein alkoholisierter Mann ohne offensichtliche Reiseabsichten von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 33jährigen russischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Urkundenfälschung vorliegt. Weiterhin bestanden drei Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung verschiedener Behörden wegen Bedrohung, Gefährlicher Körperverletzung und Betruges.

Ebenfalls wurde eine Ausschreibung zur Sicherstellung von Führerscheinen festgestellt. In diesem Zusammenhang konnte bei der Durchsuchung in den Diensträumen eine Totalfälschung eines russischen Führerscheines aufgefunden werden

Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Nachmittag geplant.

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