Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Lebensgefahr - Kinder legen Steine auf Schiene

Niederwürschnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde gestern gegen 16:55 Uhr durch den Fahrdienstleiter Stollberg über Kinder im Gleis auf der Bahnstrecke zwischen dem Haltepunkt Niederwürschnitz und Haltepunkt Neuoelsnitz im Bereich Höhlholzstadion informiert, welche Steine auf die Schienen legen würden.

Eine Streife begab sich mit Blaulicht und Martinshorn zum genannten Einsatzort, konnte jedoch vor Ort keine Personen mehr feststellen. Auf den Schienen im Bereich einer Bahnüberquerung in der Nähe des Höhlholzstadions befand sich Steinmehl, was den Sachverhalt bestätigte.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz bittet um Hinweise zum Sachverhalt unter 0371/4615-0.

Da es immer wieder zu derartigen Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bundespolizei bittet die Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden unter www.bundespolizei.de.

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