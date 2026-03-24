PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Lebensgefahr - Kinder legen Steine auf Schiene

Niederwürschnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde gestern gegen 16:55 Uhr durch den Fahrdienstleiter Stollberg über Kinder im Gleis auf der Bahnstrecke zwischen dem Haltepunkt Niederwürschnitz und Haltepunkt Neuoelsnitz im Bereich Höhlholzstadion informiert, welche Steine auf die Schienen legen würden.

Eine Streife begab sich mit Blaulicht und Martinshorn zum genannten Einsatzort, konnte jedoch vor Ort keine Personen mehr feststellen. Auf den Schienen im Bereich einer Bahnüberquerung in der Nähe des Höhlholzstadions befand sich Steinmehl, was den Sachverhalt bestätigte.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz bittet um Hinweise zum Sachverhalt unter 0371/4615-0.

Da es immer wieder zu derartigen Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bundespolizei bittet die Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:28

    BPOLI C: Gefängnis - 69-Jähriger kann offene Geldstrafe nicht zahlen

    Reitzenhain (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten gestern Abend gegen 19:50 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain einen 69-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Chemnitz zur ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:53

    BPOLI C: Diebesgut am Chemnitzer Hauptbahnhof sichergestellt

    Chemnitz (ots) - Am gestrigen Tag kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof gegen 09:35 Uhr einen 35-jährigen libanesischen Staatsangehörigen. Eine Beamtin erkannte den Libanesen wieder, der am vergangenen Freitag (20.03.2026) eine Diebstahlshandlung begangen hatte. Eine Geschädigte meldete sich am 20.03.2026 gegen 18:25 Uhr und meldete den Diebstahl ihres Koffers auf der Fahrt von Leipzig nach ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 08:50

    BPOLI C: Aggressiver 37-Jähriger leistet Widerstand

    Chemnitz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 18.03.2026 gegen 16:25 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Bahnhof Chemnitz-Schönau einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgrund seines auffälligen Verhaltens. Bei der Nachschau in seiner mitgeführten Bauchtasche stellten die Beamten eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz fest. Der 37-Jährige wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren