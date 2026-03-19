PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aggressiver 37-Jähriger leistet Widerstand

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 18.03.2026 gegen 16:25 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Bahnhof Chemnitz-Schönau einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgrund seines auffälligen Verhaltens. Bei der Nachschau in seiner mitgeführten Bauchtasche stellten die Beamten eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz fest. Der 37-Jährige wurde daraufhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Während dieser Widerstandshandlung nahm der Beschuldigte die Verpackung und schluckte diese. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst.

Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde der Beschuldigte gefesselt. Bei der Durchsuchung wurde in der Hosentasche ein Springmesser aufgefunden.

Der vor Ort behandelnde Notarzt ordnete die Einlieferung in die Notaufnahme an.

Gegen den 37-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlung leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 09:26

    BPOLI C: Albaner am Grenzübergang Reitzenhain zurückgewiesen

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 17. März 2026 um 12:00 Uhr einen albanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Der 35jährige Mann wies sich mit einem gültigen albanischen Reisepass aus, wobei aber ersichtlich war, dass er sich länger als 90 Tage im Schengengebiet aufgehalten hat und somit keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 09:15

    BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am gestrigen Montag um 16:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen eine 33jährige Tschechin am Grenzübergang in Reitzenhain. Die Überprüfung ihrer Daten ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 09:45

    BPOLI C: Streit im Chemnitzer Hauptbahnhof endet mit An-zeigen

    Chemnitz (ots) - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Zeugin auf dem Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof und berichtete von einem Streit mit Körperverletzung im Bereich der WC Anlage in der Bahnsteigunterführung des Chemnitzer Hauptbahnhofes. Eine Streife begab sich unmittelbar vor. Als der Beschuldigte die Streife wahrnahm, flüchtete er zunächst. Der 19-jährige russische Staatsangehörige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren