Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aggressiver 37-Jähriger leistet Widerstand

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 18.03.2026 gegen 16:25 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Bahnhof Chemnitz-Schönau einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgrund seines auffälligen Verhaltens. Bei der Nachschau in seiner mitgeführten Bauchtasche stellten die Beamten eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz fest. Der 37-Jährige wurde daraufhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Während dieser Widerstandshandlung nahm der Beschuldigte die Verpackung und schluckte diese. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst.

Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde der Beschuldigte gefesselt. Bei der Durchsuchung wurde in der Hosentasche ein Springmesser aufgefunden.

Der vor Ort behandelnde Notarzt ordnete die Einlieferung in die Notaufnahme an.

Gegen den 37-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlung leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

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