BPOLI C: Gefährliche Körperverletzung in der MRB von Hof nach Dresden

Chemnitz/Freiberg (ots)

Am 20. Juni 2023 gegen 16:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Chemnitz über ein in der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB) began-genes Körperverletzungsdelikt in Kenntnis gesetzt- vorausgegangen war ein bei der Landespolizei eingegangener Notruf, welche die Bundespoli-zei zu der Tathandlung informierte. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei stellten am Bahnhof Freiberg einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, welcher in der Regionalbahn wiederholt mit ei-nem als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät eine 15-jährige und einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen unvermittelt mit Elektro-schocks angegriffen hatte. Die Zugbegleiterin hatte in Folge die Regio-nalbahn am Bahnhof Freiberg bis zum Eintreffen der Polizeikräfte zu-rückgehalten. Der Tatverdächtige 19-jährige konnte am Bahnhof Frei-berg durch Mitreisende und weitere Zeugen bis zur Übergabe an die Po-lizei festgehalten werden. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen am Bundespolizeirevier in Chemnitz konnten neben dem Elektroimpulsgerät auch ein Einweckglas mit einer grünlichen Substanz festgestellt werden, bei welchem es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 19-jährigen Deutschen wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waf-fen- und Betäubungsmittelgesetz. Die beiden geschädigten 15 und 19-jährigen Zugreisenden wurden nach einer ersten Notärztlichen Versor-gung in das Krankenhaus nach Freiberg zur weiteren Behandlung ver-bracht. Der zum Tatzeitpunkt unter Einfluss von Betäubungsmitteln ste-hende Tatverdächtige wurde nach Sicherstellung des Elektroimpulsgerä-tes aus den Diensträumen entlassen. Gegenstand der weiteren Ermittlung sind derzeit der Tathergang und die Hintergründe der Tatbegehung.

