Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Haftbefehl am Flughafen Dresden vollstreckt

Dresden (ots)

Am Morgen des 21.11.2025 trafen Beamten der Bundespolizei am Flughafen Dresden auf eine weibliche Person, gegen die ein Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg vorlag.

Gegen 05:50 Uhr sprach die Streife die 51-jährige Deutsche an, die sich in der Abrufebene auf einer Sitzecke aufhielt und augenscheinlich schlief. Eine Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen, ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen.

Als die Streife die 51-Jährige festnahmen, wurde diese zunehmend lauter und aggressiver.

Da die Frau die zu entrichtenden Kosten von 845,00 Euro nicht aufbringen konnte, musste sie ihre Strafe in Höhe von 65 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell