Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Teleskopschlagstock beschlagnahmt

Zittau (ots)

05.08.2026 | 08:00 Uhr | Zittau

Ein slowakischer Autofahrer musste am Morgen des 5. August 2026 bei Zittau einen in seinem Transporter mitgeführten verbotenen Teleskopschlagstock bei der Bundespolizei abgeben.

Gegen 08:00 Uhr war der 46-jährige Mann mit seinem VW Crafter von Polen kommend auf der B 178n eingereist und in der dortigen Grenzkontrollstelle gestoppt worden. Die Beamten fanden griffbereit im Fach der Fahrertür diese unter das Waffengesetz fallende Hiebwaffe. Es wurde eine Anzeige geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell