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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Teleskopschlagstock beschlagnahmt

Zittau (ots)

05.08.2026 | 08:00 Uhr | Zittau

Ein slowakischer Autofahrer musste am Morgen des 5. August 2026 bei Zittau einen in seinem Transporter mitgeführten verbotenen Teleskopschlagstock bei der Bundespolizei abgeben.

Gegen 08:00 Uhr war der 46-jährige Mann mit seinem VW Crafter von Polen kommend auf der B 178n eingereist und in der dortigen Grenzkontrollstelle gestoppt worden. Die Beamten fanden griffbereit im Fach der Fahrertür diese unter das Waffengesetz fallende Hiebwaffe. Es wurde eine Anzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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