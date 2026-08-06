Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Teleskopschlagstock beschlagnahmt
Zittau (ots)
05.08.2026 | 08:00 Uhr | Zittau
Ein slowakischer Autofahrer musste am Morgen des 5. August 2026 bei Zittau einen in seinem Transporter mitgeführten verbotenen Teleskopschlagstock bei der Bundespolizei abgeben.
Gegen 08:00 Uhr war der 46-jährige Mann mit seinem VW Crafter von Polen kommend auf der B 178n eingereist und in der dortigen Grenzkontrollstelle gestoppt worden. Die Beamten fanden griffbereit im Fach der Fahrertür diese unter das Waffengesetz fallende Hiebwaffe. Es wurde eine Anzeige geschrieben.
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