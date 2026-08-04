PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendliche im Gleis lösen Streckensperrung aus

Zittau (ots)

03.08.2026 | 20:10 Uhr | Zittau

Drei weibliche Jugendliche sorgten am Abend des 3. August 2026 in Zittau für einen Bundespolizeieinsatz und die Sperrung einer Bahnstrecke.

Gegen 20:10 Uhr musste die Bundespolizei zum Zittauer Stadtteil Kummersberg ausrücken, weil sich laut Mitteilung mehrerer Lokführer drei Jugendliche auf dem Dach eines alten Stellwerkes aufhalten sollen. Da diese bei Erblicken der Beamten im Gleisbereich davonliefen, wurde die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt. Kurz darauf stoppten die Polizisten auf einem Weg neben dem Gleis zwei 14 und 15 Jahre alte deutsche Mädchen. Sie bestätigten, dass sie und ein drittes Mädchen sich öfter im Gleisbereich und auch auf dem Stellwerkdach aufhalten. Die dritte Person, eine 17-jährige Deutsche, konnte später in der gemeinsamen Wohneinrichtung angetroffen werden. Die drei Jugendlichen wurden eindringlich über die Gefahren ihrer Gleisaufenthalte sowie auf einer alten Immobilie belehrt und mündlich verwarnt. Sie zeigten sich einsichtig und ihre Erziehungsberechtigten wollen mit ihnen klärende Gespräche führen.

Die Bahnstrecke konnte schon nach fünf Minuten wieder freigegeben werden. Es entstanden acht Verspätungsminuten für den Zugverkehr. Die Bundespolizei stellt aktuell immer öfter unbefugte Gleisaufenthalte fest. Meist um Wege an den Bahnhöfen abzukürzen. In den meisten Fällen wird ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35,00 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:30

    BPOLI EBB: Mit verbotenen Messern in die Grenzkontrolle

    Zittau (ots) - 31.07.2026 | 08:00 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 31. Juli 2026 bei Zittau einen Autofahrer gestoppt, der zwei unter das Waffengesetz fallende Messer dabeihatte. Gegen 08:00 Uhr war der 24-jährige Holländer mit seinem Nissan Qashqai auf der B 178n aus Polen kommend eingereist und hatte ein Messer mit einer 14 Zentimeter langen Klinge sowie ein Einhandmesser dabei. Diese führte er zugriffsbereit in ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:25

    BPOLI EBB: Mit und unter Drogen

    Großschönau (ots) - 02.08.2026 | 23:30 Uhr | Großschönau Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz deckten am Abend des 2. August 2026 in Großschönau zwei Drogendelikte auf. Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Insassen eines VW Golf, die auf der Waltersdorfer Straße unterwegs waren. Es stellte sich heraus, dass der 44-jährige tschechische Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen das Fahrzeug gelenkt hatte und außerdem für ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:25

    BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter musste hohe Geldstrafe zahlen

    Lückendorf (ots) - 01.08.2026 | 13:15 Uhr | Lückendorf Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 1. August 2026 in Lückendorf einen um 13:15 Uhr aus Tschechien eingereisten Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 41-jährige Tscheche war mit einem tschechischen PKW unterwegs und war 2025 wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die Gesamtsumme inklusive ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren