Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Drogen über die Grenze

Ebersbach (ots)

07.07.2026 | 21:50 Uhr | Ebersbach

Die Bundespolizei kontrollierte am 7. Juli 2026 in der Ebersbacher Bahnhofstraße eine 43-jährige Tschechin, die um 21:50 Uhr zu Fuß aus Tschechien kommend eingereist ist. Die Beamten fanden in ihrem Rucksack eine kleine Menge kristallines Pulver, bei dem es sich um ca. 1,2 Gramm Crystal handeln könnte. Die Substanz wurde eingezogen und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben. Die Tschechin verblieb auf freiem Fuß.

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