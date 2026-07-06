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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Über sieben Quadratmeter Graffiti geschmiert

Bischofswerda + Löbau + Kubschütz + Bautzen (ots)

03.-04.07.2026 | Bischofswerda + Löbau + Kubschütz + Bautzen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an den Bahnhöfen und Haltepunkten Bautzen, Löbau, Bischofswerda und Kubschütz sechs Graffitisymbole mit einer Gesamtfläche von etwa 7,3 Quadratmetern auf Wände und Bahnanlagen gesprüht. Die Bundespolizei hat die Beschädigungen aufgenommen und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bisher geht man von etwa 700,00 Euro Schaden aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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