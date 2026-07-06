BPOLI EBB: Über sieben Quadratmeter Graffiti geschmiert

Bischofswerda (ots) - 03.07.2026 | 15:15 Uhr | Bischofswerda Einen unbelehrbaren 37-jährigen Deutschen mussten Bundespolizisten am 3. Juli 2026 gegen 15:15 Uhr am Bahnhof Bischofswerda von der Weiterfahrt aus einem Zug nach Dresden ausschließen. Der Mann war der Zugbegleiterin aufgefallen, da er lautstark Musik gehört und im Zug geraucht hatte. Da er den Aufforderungen der Zugbegleiterin, dies zu unterlassen nicht Folge leistete, alarmierte sie die Bundespolizei. Die ...

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