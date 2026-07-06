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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Immer wieder Demitz-Thumitz

Demitz-Thumitz (ots)

05.07.2026 | 11:45 Uhr | Demitz-Thumitz

Immer häufiger stellen Bundespolizisten am Bahnhaltepunkt in Demitz-Thumitz Personen fest, welche unerlaubter Weise die Gleise überschreiten und sich selbst in Lebensgefahr begeben.

Am 5. Juli 2026 war es eine 54-jährige Deutsche, die nach Einfahrt eines Zuges trotz anwesender Bundespolizisten gegen 11:45 Uhr die Gleise in Richtung Güterbahnhof überschritten hatte. Dieses Mal brachte die Frau durch ihr Handeln auch ihren mitgeführten Hund in Gefahr. Sie wurde durch die Beamten kontrolliert und auf die Gefahren, welche diese Gleisüberschreitungen mit sich bringen, hingewiesen. Schließlich wurde sie mit einem Verwarngeld in Höhe von 35,00 Euro belegt.

Mittlerweile hat sich der Haltepunkt Demitz-Thumitz zu einem regelrechten Hotspot für unerlaubte Gleisüberschreitungen entwickelt - nur um die paar Meter über die Bahnbrücke abzukürzen. Die Bundespolizei hat ihre Kontrollen in Demitz-Thumitz verstärkt und hofft, dass es nicht doch irgendwann zu einem Personenunfall kommt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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