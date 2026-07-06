Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 40 Zentimeter großer Stein auf Bahngleis

Löbau (ots)

04.07.2026 | 20:15 Uhr | Löbau

Unbekannte Täter haben am Wochenende am Löbauer Bahnhof ein gefährliches Hindernis für den Zugverkehr geschaffen. Am 4. Juli 2026 wurde ein etwa 40 x 20 x 20 Zentimeter großer Stein am Bahnsteig 3 auf einen Schienenkopf des Gleises 3 gelegt. Bundespolizisten entdeckten und entfernten den schweren Gegenstand gegen 20:15 Uhr als sie den Bahnhof kontrollierten. Anwesende Bahnreisende konnten keine näheren Angaben machen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr gerade kein Zug in den Bahnhof ein.

Dieser Stein würde bei Überfahrt durch ein Schienenfahrzeug zerbersten und ist aufgrund seiner Größe dazu geeignet, Schäden am Unterbau zu bereiten oder durch weggeschleuderte Brocken Menschen auf dem Bahnsteig nicht unerheblich zu verletzen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

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