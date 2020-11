Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter entgeht Gefängnisaufenthalt

BurkauBurkau (ots)

Ein 49-jähriger Pole geriet am 22. November 2020 auf der Autobahn 4 bei Burkau in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der Mann wurde wegen Körperverletzung per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Dippoldiswalde hatte ihn im Januar zu einer Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro verurteilt. Da der Mann den offenen Betrag vor Ort zahlen konnte, entging er einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Ihm wurde die Weiterfahrt gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell