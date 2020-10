Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einschleusung aufgedeckt

Löbau, Bautzen (ots)

Die Einschleusung von insgesamt fünf türkischen Staatsangehörigen wurde am 20. Oktober 2020 gegen 07:30 Uhr durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen aufgedeckt. Die Fahnder kontrollierten am BAB 4 Parkplatz Löbauer Wasser einen PKW Mercedes, welcher aus Polen kommend in Richtung Deutschland unterwegs war. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier türkische Staatsangehörige, von welchen sich drei lediglich mit türkischen Identitätskarten ausweisen konnten. Diese berechtigen nicht zum Aufenthalt in Deutschland. Der Fahrer, welcher sich rechtmäßig in Deutschland aufhält und als Abholer fungierte, wurde festgenommen, die anderen drei Personen wurden Gewahrsam genommen. Im Gespräch kam heraus, dass sich zwei weitere türkische Staatsangehörige noch auf einem Rastplatz an der Autobahn 4 befinden und auf einen Abholer warten. Eine sofort eingesetzte Streife konnte diese Beiden dann feststellen und ebenfalls in Gewahrsam nehmen. Der Abholer dieser Beiden geriet kurze Zeit später ins Visier der Fahnder und wurde ebenfalls festgenommen. Die Abholer müssen sich nun wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten. Gegen die anderen fünf Personen wird wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt ermittelt. Wie die fünf türkischen Männer auf den Rastplatz kamen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

