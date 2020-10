Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wo rohe Kräfte......

Zittau (ots)

Zu viel Kraft hatten scheinbar unbekannte Täter, welche am Haltepunkt in Hirschfelde einen Mülleimer aus der Betonverankerung rissen. Festgestellt wurde dies am 20. Oktober 2020 gegen 12:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei Zittau, nach vorheriger Information durch die 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn in Dresden. Der Papierkorb ist zwar in seiner Funktion nicht eingeschränkt, jedoch ist das Betonpflaster, auf welchem er befestigt war, lose und zerstört. Sollte jemand etwas gesehen haben oder die Täter kennen, bittet die Bundespolizei Ebersbach sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

