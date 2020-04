Polizei Hamburg

POL-HH: 200421-3. Warenkreditbetrug - Zwei vorläufige Festnahmen nach Online-Bestellungen

Hamburg (ots)

Zeit: 20.04.2020, 14:20 Uhr Ort: Hamburg-Wandsbek, Friedrich-Ebert-Damm

Ermittler der Fachdienststelle für Betrugsdelikte (LKA 55) haben gestern Nachmittag zwei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, Möbel in betrügerischer Absicht bestellt zu haben.

Bei einem Möbelhaus waren bereits im März zehn Boxspringbetten im Wert von etwa 17.000 Euro online bestellt und nach der Lieferung nicht bezahlt worden. Als der Händler im April eine sehr ähnliche Bestellung registrierte, informierte er die Polizei. Da es Anhaltspunkte dafür gab, dass es sich bei dem Besteller um die gleiche Person handeln dürfte wie im März, übernahmen die Ermittler des Betrugsdezernats die Ermittlungen. Die Auslieferung der sieben Boxspringbetten und einer Sitzgruppe für den Garten im Gesamtwert von ca. 14.000 Euro wurde von Beamten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Polizei überwacht und hierbei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich um zwei Deutsche im Alter von 25 und 27 Jahren.

Die Ermittler durchsuchten anschließend die Wohnanschriften der beiden Tatverdächtigen sowie einen Lagerraum an der Lieferadresse in Wandsbek.

In der Wohnung des 25-Jährigen in Steilshoop stellten die Beamten eine kleinere Menge Marihuana sicher. In der Wohnung des 27-jährigen Verdächtigen in Bramfeld fanden die Beamten Bestellunterlagen auf unterschiedliche Namen und Liefernachweise für die zehn im März gelieferten Betten. Daneben stellten sie auch eine nicht geringe Menge Marihuana, szenetypisches Verpackungsmaterial, eine Feinwaage, 60 Ampullen verschreibungspflichtiges Testosteron sowie eine Schreckschusswaffe sicher. Im dem Lagerraum konnten keine beweiserheblichen Gegenstände aufgefunden werden.

Mangels Haftgründen verblieben beide Tatverdächtige auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen dauern an.

