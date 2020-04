Polizei Hamburg

POL-HH: 200421-1. Vollstreckung eines Haftbefehls nach Aufklärung eines Tötungsdeliktes in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.04.2020, 17:44 Uhr bis 03.04.2020, 11:44 Uhr Tatort: Hamburg-Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße

Beamte der Mordkommission (LKA 41) haben ein Tötungsdelikt an einem 80-Jährigen in Hamburg-Lokstedt aufgeklärt. Gestern Nachmittag vollstreckten sie einen Haftbefehl gegen eine 37-jährige Deutsche.

Die Spezialisten der Mordkommission haben die Ermittlungen übernommen, nachdem der Senior am 04.04.2020 leblos in seiner Wohnung in Lokstedt aufgefunden worden war und eine Obduktion Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des Mannes ergeben hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen starb der 80-Jährige durch Gewalteinwirkung gegen seinen Kopf und Hals.

Durch die mit Hochdruck geführten Ermittlungen rückte die deutlich jüngere Lebensgefährtin des Getöteten in den Fokus der Beamten. Da sich der Tatverdacht gegen die Frau unter anderem auch aufgrund von Reaktionen auf die Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs (s. PM 200415-4.)konkretisierte, beantragte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Tatverdächtigen.

Die 37-Jährige wurde an ihrer Wohnanschrift in Bergedorf angetroffen und verhaftet. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an.

Ka.

