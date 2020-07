Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrer nutzt die BahnCard des Bruders

Bautzen (ots)

Doch das ist der Zugbegleiterin im Trilex von Görlitz nach Dresden kurz vor dem Halt in Bautzen am Nachmittag des 9. Juli 2020 aufgefallen. Sie rief kurzerhand die Bundespolizei um Unterstützung. Gegen 16:40 Uhr trafen die Beamten am Bautzener Bahnhof ein und stellten den Täter zur Rede. Der 39-jährige Mann aus dem Libanon hatte der Kontrollierenden eine gültige BahnCard 50 vorgelegt und wollte ein vergünstigtes Ticket kaufen. Die Karte ist jedoch auf seinen Bruder ausgestellt. Da der Mann diese in Betrugsabsicht nutzte, handelte er sich ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen ein und wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell