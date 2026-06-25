Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlener Muldenkipper sichergestellt

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Ludwigsdorf, Görlitz, Hagenwerder (ots)

Am heutigen Morgen kurz nach Mitternacht, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der wieder eingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Hagenwerder einen aus Polen kommenden Kleintransporter.

Zur Verhinderung möglicher Einschleusungen wurde auch der Laderaum des Fahrzeugs überprüft. Dort machten die Beamten jedoch keinen Fund an Personen, sondern entdeckten einen Muldenkipper, der gerade noch in den Laderaum paßte.

Auf die Herkunft der Arbeitsmaschine angesprochen, gab der 40-jährige polnische Staatsangehörige an, den Muldenkipper in Polen für umgerechnet 13.500 Euro erworben zu haben. Kaufbelege und weitere Nachweise zeigte er den Einsatzkräften über sein Handy vor. Nach seinen Angaben sollte die Maschine auf einer Baustelle in Deutschland eingesetzt werden.

Die Überprüfung der Individualnummer im polizeilichen Fahndungssystem führte jedoch umgehend zu einem Treffer: Der Muldenkipper der Firma WEIDEMANN war am 08.05.2026 in Dänemark gestohlen worden. Eine anschließende Rückfrage bei den dänischen Behörden bestätigte die Fahndung.

Mit dem Ergebnis konfrontiert, zeigte sich der Mann überrascht und erklärte, von dem Diebstahl nichts gewußt zu haben.

Ob der 40-Jährige die Maschine gutgläubig erworben hat, selbst Geschädigter ist oder als Tatbeteiligter in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Muldenkipper wurde sichergestellt. Der Mann konnte nach Abschluss aller Maßnahmen mit leerem Laderaum seine Fahrt fortsetzen.

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