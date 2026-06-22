PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz bei Grenzkontrollen

BPOLI LUD: Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz bei Grenzkontrollen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Im Rahmen von Grenzkontrollen auf der BAB 4 haben Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz festgestellt. Betroffen waren vier polnische und ein deutscher Staatsangehöriger.

Am Freitag gegen 22.00 Uhr kontrollierten Beamte einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen bei der Einreise. In dessen Gepäck fanden die Einsatzkräfte einen bereits gedrehten Joint. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Einfuhr von Cannabis eingeleitet. Der Joint wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 29-Jährige seine Reise fortsetzen.

Am Samstag gegen 9.20 Uhr überprüften Beamte an derselben Kontrollstelle einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Eine Fahndungsüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Landau nach dem Mann suchte. Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sollte dessen ladungsfähige Anschrift ermittelt werden. Bei der anschließenden intensiveren Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch im Fahrzeuginnenraum wahr und entdeckten auch in diesem Fall einen Joint. Gegen den 39-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Einfuhr von Cannabis eingeleitet, der Joint wurde sichergestellt. Da es sich um den Beifahrer handelte, konnte auch er nach Abschluss der Maßnahmen weiterreisen.

In den weiteren Fällen stellten die Einsatzkräfte bei Einreisekontrollen zudem kleinere Mengen Cannabis, Ecstasy-Tabletten sowie Utensilien für den Drogenkonsum fest. Sämtliche verbotenen Substanzen und Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen und strafprozessualen Maßnahmen durften die betroffenen Personen ihre Reise jeweils fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren