Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz bei Grenzkontrollen

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Im Rahmen von Grenzkontrollen auf der BAB 4 haben Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz festgestellt. Betroffen waren vier polnische und ein deutscher Staatsangehöriger.

Am Freitag gegen 22.00 Uhr kontrollierten Beamte einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen bei der Einreise. In dessen Gepäck fanden die Einsatzkräfte einen bereits gedrehten Joint. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Einfuhr von Cannabis eingeleitet. Der Joint wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 29-Jährige seine Reise fortsetzen.

Am Samstag gegen 9.20 Uhr überprüften Beamte an derselben Kontrollstelle einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Eine Fahndungsüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Landau nach dem Mann suchte. Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sollte dessen ladungsfähige Anschrift ermittelt werden. Bei der anschließenden intensiveren Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch im Fahrzeuginnenraum wahr und entdeckten auch in diesem Fall einen Joint. Gegen den 39-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Einfuhr von Cannabis eingeleitet, der Joint wurde sichergestellt. Da es sich um den Beifahrer handelte, konnte auch er nach Abschluss der Maßnahmen weiterreisen.

In den weiteren Fällen stellten die Einsatzkräfte bei Einreisekontrollen zudem kleinere Mengen Cannabis, Ecstasy-Tabletten sowie Utensilien für den Drogenkonsum fest. Sämtliche verbotenen Substanzen und Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen und strafprozessualen Maßnahmen durften die betroffenen Personen ihre Reise jeweils fortsetzen.

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