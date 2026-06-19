Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Herrenloser Koffer am Bahnhof Görlitz - Bundespolizei sperrt Bahnsteig

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Freitagabend um 17.19 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Görlitz ein herrenloser Koffer auf dem Bahnsteig der Gleise 9/10 festgestellt. Die anschließende Suche nach dem Eigentümer verlief ohne Ergebnis.

Da der Koffer äußerlich nicht eingesehen werden konnte und eine Ungefährlichkeit somit zunächst nicht feststellbar war, sperrten die Beamten den Bahnsteig ab und veranlassten die Einstellung sowie Umleitung des Zugverkehrs auf beiden Gleisen.

Im weiteren Verlauf wurde der für solche Einsatzlagen zuständige Entschärferdienst der Bundespolizei verständigt. Nach dessen Eintreffen untersuchten die Einsatzkräfte den Koffer und stellten dessen Ungefährlichkeit fest. Im Koffer befand sich nur Bekleidung.

Anschließend wurde der Koffer sichergestellt und der Zugverkehr auf den betroffenen Gleisen um 19.44 Uhr wieder freigegeben.

Da die für diese Gleise vorgesehenen Züge umgeleitet werden konnten, kam es zu keinem Zugausfall.

ACHTUNG:

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang erneut darum, Gegenstände im Bahnbereich nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

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