Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Taxi mit Cannabis gestoppt

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Sonntag gegen 10.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Stadtbrücke in Görlitz ein polnisches Taxi sowie dessen Insassen. Bei diesen handelte es sich um den polnischen Fahrer und einen 39-jährigen polnischen Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz saß.

Die polizeiliche Überprüfung des Fahrgastes ergab, dass dieser bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der anschließenden Nachschau im Taxi entdeckten die Beamten im Fußraum auf der Beifahrerseite einen Plastikbeutel, der augenscheinlich Cannabis enthielt. Eine daraufhin durchgeführte genauere Durchsuchung des Fahrzeugs bestätigte den Verdacht: In dem Beutel befanden sich rund 55 Gramm Cannabis.

Auf den Fund angesprochen, stritt der Fahrgast den Besitz der Betäubungsmittel ab. Der daraufhin ebenfalls befragte Taxifahrer erklärte jedoch glaubhaft, dass der Beutel nur von dem Fahrgast stammen könne. Nach seinen Angaben war dieser an diesem Tag der erste Passagier gewesen, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte.

Die Beamten stellten das Cannabis sicher, nahmen den 39-jährigen Polen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln fest und übergaben ihn anschließend an die Bundeszollverwaltung.

Dort wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Ob die sichergestellte Menge für den Eigenbedarf bestimmt war oder dem Weiterverkauf dienen sollte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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