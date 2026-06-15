Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Betrunkener Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

Bild-Infos

Download

Ludwigsdorf, Görlitz, Bad Muskau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer aus Polen kommend in die Grenzkontrolle am Grenzübergang Bad Muskau, Stadtbrücke. Die mehrfach und laut gegebenen Anhaltezeichen der Einsatzkräfte ignorierte er jedoch. Statt anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort und flüchtete in das Stadtgebiet von Bad Muskau.

Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Kurz darauf stürzte der Radfahrer aus eigener Ursache und konnte wenig später gestellt werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Der Grund für seine Flucht war schnell erkennbar: Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Der Mann sowie sein Fahrrad wurden zuständigkeitshalber an Kollegen des Polizeireviers Weißwasser übergeben. Dort wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Durch den Sturz wurde der Mann nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell