Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zeugenaufruf: Versuchter Einbruch am Bahnhof Görlitz

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde die Bundespolizei durch eine Zeugin informiert, dass eine unbekannte Person versuchte, in den Schreibwarenladen im Bahnhof Görlitz einzudringen.

Die umgehend eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass ein Täter offenbar versucht hatte, in das Geschäft zu gelangen. Nach Angaben der Zeugin hatte sie beim Aufschließen und Betreten des Ladengeschäfts eine Person bemerkt, die anschließend die Flucht ergriff. Bei genauerem Hinsehen stellte sie eine fehlende Scheibe fest und informierte daraufhin die Bundespolizei.

Die Zeugin beschrieb den mutmaßlichen Täter wie folgt:

- ca. 30 bis 40 Jahre alt - männlich - schlanke Figur - rot-blaue Adidas Jacke - dunkle Hose - schwarzes Basecap - schwarze Sporttasche

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Eine weitere Zeugin, die wenig später befragt wurde, gab an, eine Person, auf die diese Beschreibung zutraf, in der Bahnhofstraße in Richtung Brautwiesenplatz gesehen zu haben. Die Person sei ruhigen Schrittes unterwegs gewesen.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe:

Wer kann sachdienliche Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Wer hat im fraglichen Zeitraum im Umfeld des Bahnhofs oder im Stadtgebiet Görlitz eine Person gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter 03581 3626-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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