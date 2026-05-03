Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Haselünne (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der Straße "Am Dorfplatz" in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes GLA die Straße in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Bergstraße. In Höhe der Hausnummer 1 fuhr ein 6-jähriger Junge plötzlich vom rechtsseitigen Grünstreifen auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Dabei geriet das Kind in den vorderen Radkasten des Pkw und wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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