PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Haselünne (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der Straße "Am Dorfplatz" in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes GLA die Straße in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Bergstraße. In Höhe der Hausnummer 1 fuhr ein 6-jähriger Junge plötzlich vom rechtsseitigen Grünstreifen auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Dabei geriet das Kind in den vorderen Radkasten des Pkw und wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren