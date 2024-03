Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Propangas- und Sauerstoffflasche offenbar gestohlen

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Bundespolizisten in Görlitz, Uferstraße, zwei einschlägig wegen verschiedener Delikte bekannte polnische Männer. Während einer der Spaziergänger einen Rucksack geschultert hatte, hielt der andere eine auffällige Tasche in der Hand. Im Rucksack des 44-Jährigen kam anschließend eine Propangasflasche, in der Tasche des 41-Jährigen eine 4-Liter-Sauerstoffflasche zum Vorschein. Auf Nachfrage erklärten die beiden, sie hätten die Flaschen bei einem Abfallcontainer gefunden und mitgenommen. Weil weder der eine noch der andere einen Eigentumsnachweis für die neuwertigen Flaschen vorlegen konnte, wurden diese sichergestellt und an das Polizeirevier Görlitz übergeben. Dort wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen die beiden Polen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell