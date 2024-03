Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Führerschein stand auf der Fahndungsliste

Bad Muskau (ots)

Am Donnerstagmorgen stoppte die Bundespolizei in Bad Muskau einen in Richtung Polen fahrenden polnischen Kleintransporter. Bei der späteren Kontrolle kam ans Licht, dass der polnische Führerschein des Transporterfahrers auf die Fahndungsliste gesetzt worden war. Bei dem Fahndungseintrag, den das Ordnungsamt Gütersloh veranlasst hatte, ging es um die Sicherstellung des Scheins. Schließlich war dem 45-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden. Die Sicherstellung des Dokumentes übernahmen die Beamten vor Ort, anschließend untersagten sie dem polnischen Bürger die Weiterfahrt, zeigten ihn wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

