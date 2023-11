Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verurteilter aus Moldau reist weiter, Verurteilter aus Polen kommt in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilter Mann aus Moldau (39) war gestern Einsatzkräften auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ins Fahndungsnetz gegangen. Die Festnahme währte allerdings nicht lange, denn der 39-Jährige hatte so viel Bargeld einstecken, um eine offene Geldstrafe und die dazugehörenden Verfahrenskosten - insgesamt 987,04 Euro - an Ort und Stelle zu bezahlen. Nach der Bezahlung reiste der Moldauer weiter.

Ein wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilter Mann aus Polen (37) dagegen wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In seinem Fall fehlten 450,00 Euro, die für die Begleichung einer vom Amtsgericht Gütersloh angeordneten Geldstrafe notwendig gewesen wäre. Die Festnahme des 37-Jährigen erfolgte vor wenigen Stunden ebenfalls auf dem Rastplatz an der Autobahn.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell