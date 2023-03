Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug: Wer kennt die gesuchte Person?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0256

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der ein mutmaßlicher EC-Karten-Betrüger ist.

Im Dezember 2022 wurden die Daten einer Bankkarte eines Mannes aus Dortmund bei der Geldabhebung ausgespäht und auf eine Kartendublette kopiert. Am 4. Dezember 2022 kam es dann durch die abgebildete Person mit jener Dublette zu einer Bargeldverfügung in Höhe von 520 Euro an einem Geldautomaten der Volksbank Bochum-Witten.

Hier finden Sie Fotos von der gesuchten Person: https://polizei.nrw/fahndung/95993

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf den Lichtbildern und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben? Hinweisgeber melden sich bitte bei unserer Kriminalwache unter 0231/132-7441.

