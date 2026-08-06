Polizei Bonn

POL-BN: Intensivtäter in Haft - Bonner Polizei überführte 36-Jährigen nach mehreren Diebstahlsdelikten

Bonn (ots)

Ein 36-jähriger Mann befindet sich seit Dienstag (04.08.2026) in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Mann wird aufgrund der Vielzahl der von ihm begangenen Delikte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei als Intensivtäter geführt. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft aufgrund von Wiederholungsgefahr an. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Dem Mann wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vorgeworfen, alleine von Ende Mai bis Ende Juni 12 Diebstahlsdelikte im Bonner Zentrum und in Bonn-Beuel begangen zu haben. Vorrangig versuchte der Verdächtige bei seinen Taten die Schlösser von abgeschlossenen Fahrrädern aufzubrechen. Auch die Begehung eines Körperverletzungsdeliktes am 26.06.2026 in der Bonner Innenstadt wird dem Intensivtäter zur Last gelegt.

Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen dauern weiter an. Auch wird dabei geprüft, ob er für mögliche weitere Taten in Betracht kommen könnte.

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