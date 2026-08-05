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Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach Körperverletzung um Hinweise zu unbekanntem Mann - Tatverdächtiger meldete sich bei der Polizei

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem zunächst unbekannten Mann, dem vorgeworfen wird, am 13.06.2026 in Bonn-Pützchen ein Körperverletzungsdelikt begangen zu haben. (siehe hierzu Pressemeldung vom 04.08.2026, 13:43 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6327243)

Der abgebildete Mann meldete sich bei der Polizei.

Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 14 dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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