POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach Körperverletzung um Hinweise zu unbekanntem Mann - Tatverdächtiger meldete sich bei der Polizei
Bonn (ots)
Die Bonner Polizei fahndete auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem zunächst unbekannten Mann, dem vorgeworfen wird, am 13.06.2026 in Bonn-Pützchen ein Körperverletzungsdelikt begangen zu haben. (siehe hierzu Pressemeldung vom 04.08.2026, 13:43 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6327243)
Der abgebildete Mann meldete sich bei der Polizei.
Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.
Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 14 dauern weiter an.
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