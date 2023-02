Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol und Drogen am Steuer im Fokus - Verkehrskontrollen im Bonner Stadtgebiet

Bonn (ots)

Der Verkehrsdienst der Bonner Polizei führte am Donnerstag (09.02.2023) Verkehrskontrollen im Bonner Stadtgebiet durch. Der Fokus der Kontrollen lag dabei auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes ein PKW älteren Baujahres auf. Der Wagen wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt dem Mann in einem Krankenhaus entnahm. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Ein 20-Jähriger fiel bei der Verkehrsüberwachung gegen 20:25 Uhr am Bonner Friedensplatz auf. Der junge Mann steuerte einen E-Scooter. Bereits bei der Ansprache durch die Beamten lallte er und musste beim Absteigen von dem Elektrokleinstfahrzeug gestützt werden, um nicht umzufallen. Der E-Scooter war darüber hinaus nicht versichert. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Auch ihm entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache GABI eine Blutprobe zur Beweissicherung. Den 20-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Der Roller wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt, da er zahlreiche technische Mängel aufwies.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell