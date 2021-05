Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Rüngsdorf - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung ohne Fahrerlaubnis - Owi-Anzeige wegen Verstoßes gegen bestehende Ausgangssperre

In den Nachtstunden zum 08.05.2021 hielten zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Bad Godesberg ein Sportcoupe zum Zwecke einer Verkehrskontrolle an: Der 37-jährige Fahrer wurde gegen 02:00 Uhr an im Bereich Von-Grote-Platz/ Rüngsdorfer Straße überprüft. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkohol-/ Drogeneinwirkung - die Einsatzkräfte nahmen auch deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille ergeben hatte, ergaben sich über hinaus aus einem Drogenschnelltest Anhaltspunkte auf eine zusätzliche Drogeneinwirkung. Da der 37-Jährige weder einen Führerschein noch Ausweisdokumente vorlegen konnte, erfolgte auf einer Polizeiwache eine Identitätsfeststellung, zu der auch eine erkennungsdienstliche Behandlung gehörte. Aufgrund des Verdachts auf Alkohol- und Drogeneinwirkung wurde zur Beweissicherung die Entnahme entsprechender Blutproben angeordnet. Aus den weitergehenden Ermittlungen der Polizisten entwickelte sich dann der Verdacht, dass der Fahrer, entgegen seiner ersten Angaben, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Halter des hochwertigen Wagens wurde informiert. Nach dem aktuellen Sachstand war der 37-Jährige möglicherweise auch unbefugt mit dem Sportcoupe unterwegs. Der Wagen verblieb verschlossen am Anhalteort - der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Aufgrund der Anhaltezeit in den Nachtstunden legten die Beamten gegen den aus dem Bergischen Land stammenden Fahrer zusätzlich auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die bestehende Ausgangssperre vor.

