Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haft abgewendet - Mann zahlt und entgeht Haft

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der als Beifahrer eines PKW festgestellten Person drohten zwei Wochen Gefängnis. Durch die Zahlung einer Geldstrafe konnte er der Strafe entgehen.

Bundespolizisten kontrollierten den Mann gegen 7:20 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald.

Bei der Überprüfung der Personalien des 52-jährigen Slowaken stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.100 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.100 Euro aufzubringen und er konnte nach Zahlung die Reise fortsetzen.

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