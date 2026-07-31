Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht

58-Jähriger muss für mehr als vier Jahre ins Gefängnis

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Osnabrück (ots)

Bundespolizisten haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 58-jährigen Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Gegen den Deutschen lagen insgesamt drei Haftbefehle vor. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den Mann kurz gegen 00:40 Uhr im Rahmen der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung im Hauptbahnhof Osnabrück.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 58-jährige deutsche Staatsangehörige mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Der Mann war 2017, 2022 und 2024 bereits rechtskräftig wegen Raubes, zahlreichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Betruges in mehreren Fällen verurteilt worden. Aus den zugrunde liegenden Verurteilungen hatte der 58-Jährige noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von etwa vier Jahren und drei Monaten zu verbüßen.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und führten ihn anschließend der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zu.

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