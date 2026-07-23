Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reisender mit gefälschtem Ausweisdokument bei Grenzkontrolle festgestellt

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Bad Bentheim (ots)

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze hat die Bundespolizei Mittwochabend einen 40-jährigen Mann mit einem gefälschten Ausweisdokument festgestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Außerdem prüft die zuständige Ausländerbehörde aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen den Mann.

Der 40-Jährige war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 21 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald gestoppt und die Fahrgäste kontrolliert.

Gegenüber den Beamten wies sich der 40-Jährige mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Der Mann ist tatsächlich albanischer Staatsangehöriger. Außerdem besteht gegen den Mann eine Einreiseverweigerung in das Schengengebiet.

Gegen den 40-Jährigen besteht der Verdacht der unerlaubten Einreise sowie der Urkundenfälschung. Die Bundespolizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein und stellte das gefälschte Dokument sicher.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die zuständige Ausländerbehörde prüft derzeit aufenthaltsbeendende Maßnahmen.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatte den 40-Jährigen aufgrund exhibitionistischer Handlungen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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