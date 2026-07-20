Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt

59-Jähriger muss ins Gefängnis

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Emlichheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am Sonntag einen 59-Jährigen festgestellt, der aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gesucht wurde. Der Mann muss für rund einen Monat ins Gefängnis.

Gegen 11 Uhr hatten Einsatzkräfte der Bundespolizei an der B 403 bei Emlichheim ein aus den Niederlanden kommendes Auto kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrers des Autos stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Der 59-jährige Niederländer war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden. Zur Abwendung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 26 Tagen hätte er eine noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 2.080 Euro begleichen müssen. Da er den erforderlichen Betrag nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wird er seine Ersatzfreiheitsstrafe von rund einem Monat verbüßen.

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