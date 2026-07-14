Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Unwetterfront sorgt für mehrere Einsätze der Feuerwehren im Flotwedel

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Flotwedel (ots)

Am Montag, dem 13. Juli 2026, sowie in der darauffolgenden Nacht zum Dienstag, dem 14. Juli 2026, sorgte eine durchziehende Unwetterfront mit starkem Regen für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Flotwedel. Schwerpunkte der Alarmierungen waren witterungsbedingte Wasserlagen sowie ein umgestürzter Baum.

Den Anfang der Einsätze machte am späten Montagabend um 23:37 Uhr eine Alarmierung auf der L311. Die Ortsfeuerwehr Oppershausen wurde mit dem Alarmstichwort "H1 - Baum auf Fahrbahn" auf die Strecke zwischen Oppershausen und Wienhausen gerufen. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle ab und räumten das Hindernis von der Straße, sodass der Verkehr im Anschluss wieder fließen konnte.

Nahezu zeitgleich führte der anhaltende Starkregen im Ortsgebiet Bröckel zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Bröckel um 23:38 Uhr in die Straße "Soltwisch" alarmiert. Im Einsatzverlauf weitete sich die Lage aus: Betroffen waren unter anderem die Straßen rund um den Soltwisch, die Genossenschafts- und Schlesierstraße sowie der Bereich um den "Rautheimer Platz" und den Dahlienweg. In diesen Bereichen standen teilweise Straßenabschnitte und Keller unter Wasser.

Um 00:07 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Langlingen zur Unterstützung nachalarmiert. Die Einsatzleitung und die Koordination der Einsatzkräfte vor Ort übernahm der Einsatzleitwagen aus Langlingen. Insgesamt mussten im Ortsgebiet Bröckel neun Einsatzstellen koordiniert und abgearbeitet werden, wobei räumlich nahe beieinanderliegende Stellen teilweise zu einer Einsatzstelle zusammengefasst wurden.

Zur Beseitigung der Wassermassen setzten die Feuerwehren Tauchpumpen sowie Tragkraftspritzen ein. Das abgepumpte Wasser wurde in nahegelegene Ablaufgräben geleitet. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte bei den Abpumparbeiten zudem durch den Einsatz landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Der kräftezehrende Einsatz in Bröckel konnte für die Feuerwehren schließlich kurz nach 03:00 Uhr beendet werden.

Noch während der laufenden Einsätze in Bröckel erhielt die Einsatzleitung die Information, dass in Klein Eicklingen, im Bereich der Straße "Zum Kindergarten", ebenfalls Wasser aus der Kanalisation drückte und angrenzende Häuser gefährdete. Eine zur Erkundung entsandte Einsatzkraft stellte vor Ort fest, dass das Wasser - ähnlich wie beim Winterhochwasser 2023/2024 - aus dem Kanalsystem an die Straßenoberfläche trat.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Abwasserverband wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen in den frühen Morgenstunden um 03:46 Uhr mit dem Stichwort "H1 - Wasser auf Fahrbahn" alarmiert. Durch die Feuerwehr wurde das Wasser in einen anderen Kanal umgepumpt, um das überlastete System zu entlasten. Die Maßnahmen zeigten Wirkung, sodass dieser Einsatz um 05:40 Uhr am Dienstagmorgen beendet werden konnte.

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