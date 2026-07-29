Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle an der Grenze vollstreckt

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen innerhalb kürzester Zeit festgenommen.

Eine 24-Jährige reiste gegen 16:45 Uhr als Passagierin eines Busses des Schienenersatzverkehrs aus den Niederlanden über den Europaweg ein, als sie im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in Bunde kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Niederländerin ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Sie war zuvor gerichtlich wegen einer fahrlässigen Körperverletzung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von anderthalb Monaten verurteilt worden. Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 1.350 Euro würde den Gefängnisaufenthalt abwenden. Es gelang schließlich dem Freund der Frau den geforderten Geldbetrag aufzubringen und die Haft abzuwenden. Die 24-Jährige konnte ihre Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Weniger Glück hatte ein 46-jähriger Rumäne. Der Mann reiste gegen 18:30 Uhr als Passagier eines Fernbusses aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass auch gegen ihn ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen eines aufenthaltsrechtlichen Vergehens zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 3.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden. Da der Verhaftete den haftbefreienden Betrag allerdings nicht zahlen konnte, musste er ins Gefängnis.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell