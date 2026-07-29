Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Lubmin (ots)

Lubmin

Seit 10 Tagen läuft der in der Region lange erwartete Personenzugverkehr endlich wieder auf der Strecke Greifswald- Lubmin. Dazu wurde im Vorfeld die bestehende Infrastruktur überarbeitet und ergänzt. In diesem Zusammenhang wurde in unmittelbarerer Nähe zum Haltepunkt Lubmin auch eine Fahrradmietstation eingerichtet.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es am Haltepunkt Lubmin zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte Täter hatten ein Mietfahrrad in die Gleise geworden. Ein Güterzug, bestimmt für den Hafen Vierow, konnte trotzt Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig halten und überfuhr das Fahrrad. Dabei wurde das Fahrrad vollständig zerstört und es kam auch zu Beschädigungen an der Lok. Die bisher unbekannten Straftäter tobten sich auch an der Fahrradmietstation aus. Zum Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen war kein Fahrrad mehr vor Ort

Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer: 03973- 2047- 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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