Polizei Wolfsburg

POL-WOB: ERGÄNZUNG Tötungsdelikt in der Gemeinde Lehre

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

25.07.2026

Lehre, Waldstück Essehofer Holz

22.07.2026, 17.06 Uhr Am Mittwochnachmittag wurde in der Gemeinde Lehre in dem Waldstück "Essehofer Holz" der Leichnam einer 73 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Gifhorn entdeckt (wir berichteten).

Zu der Fahndung nach dem Fahrzeug der Getöteten gibt es eine Ergänzung. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Polo 5 Typ 6R, amtliches Kennzeichen GF-AH 964). Besonderheit: Der Pkw hat eine Anhängerkupplung und einen Lackkratzer am rechten hinteren Kotflügel. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich das Kennzeichen mittlerweile nicht mehr am Fahrzeug befindet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell