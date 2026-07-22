Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schmierfinken besprühen Triebwagen der Usedomer Bäderbahn

Wolgast (ots)

Der Fahrdienstleiter der Usedomer Bäderbahn informierte am heutigen Morgen die Bundespolizei, dass im Abstellbereich des Bahnhofes Wolgast ein Triebwagen der Usedomer Bäderbahn großflächig mit Farbe beschmiert worden ist. Der Triebwagen wurde auf ca. 22,5 qm besprüht. Die eingesetzte Streife nahm die Sachbeschädigung kurze Zeit später auf. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 4000,- EUR. Als Tatzeitraum konnte die Zeit von 00:00 Uhr - 08:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Personen, welche zweckdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 03973- 2047- 0 zu melden.

(Fotos können unter dem u.a. Pressekontakt angefordert werden)

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