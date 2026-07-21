Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Keine Geld- Ersatzfreiheitstrafen vollstreckt
Pomellen (ots)
Ein 46- jähriger Pole wurde gestern Abend in Pomellen angehalten und kontrolliert. Zur Kontrolle händigte die Person seine gültige polnische ID Karte aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Amberg zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Betruges. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1600,00 Euro sowie 86,00 Euro Verfahrenskosten nicht zahlen. Die festgelegte Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen wurde vollstreckt und er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.
Am späten Abend wurde an gleicher Stelle ein 36-jähriger Pole kontrolliert. Er war Fahrgast in einem Flixbus. Die Person führte keine Reisedokumente mit sich. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Des Weiteren bestehen bundesweit sieben Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung. U.a. fahnden die Staatsanwaltschaften Hamburg, Frankfurt/ Oder, Bielefeld, Zwickau, Wiesbaden, Neuruppin und Kassel nach dem Mann wegen Betrug, Geldwäsche, Diebstahl und exhibitionistischer Handlungen. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro sowie 93,00 Euro Verfahrenskosten auch nicht zahlen und wurde ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt in Neustrelitz eingeliefert. Hier verbüßt er jetzt eine 15- tägige Ersatzfreiheitsstrafe.
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