Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gesucht

Schleiz/Remptendorf (ots)

In Schleiz befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Pedelecs die Hofer Straße stadteinwärts. Höhe der Einmündung An der Sommerbank beabsichtigte der Zweiradfahrer nach links in Ri. Tierheim zu fahren. Aus Ri. Tierheim kam dem Radfahrer ein weißer Transporter entgegen, so dass der Pedelecfahrer erschrag, bremste und stürzte. Der Fahrer des Transporters stieg kurz aus seinem Kfz, entschuldigte sich und verließ und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, die Unfallstelle über die B2 in Ri. Hof. Der Fahrer des Pedelecs erlitt Verletzungen, welche in einem nahegelegen Krankenhaus behandelt werden mussten. Hinweise zum Transporter und/oder dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Am 10.07.2026 zw. 07:00 Uhr und 14:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Pkw den Pkw Peugeot eines 38-jährigen Mannes in Remptendorf auf dem Parkplatz vor der VR-Bank in der Bahnhofstraße. Auf der Beifahrerseite des Peugeot entstand ein erheblicher Lackschaden. Hinweise zum Pkw und/oder dessen Fahrer/deren Fahrerin nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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