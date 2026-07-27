Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungstreffer in der Stadt Usedom

Stadt Usedom (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Wochenende in Usedom im Rahmen einer Grenzstreife einen 28- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Stralsund wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe von 800,00 EUR sowie 86,00 EUR Verfahrenskosten verurteilt worden. Der Mann zahlte die geforderten Geldsummen und konnte damit eine 10- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

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