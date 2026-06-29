Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Viele Hundert Besucher schauen sich das neue Polizeirevier Geestemünde an - Staunen über Diensthunde und Spezialfahrzeuge

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Bremerhaven (ots)

Hitze, Hunde, Handschellen: Trotz hoher Temperaturen kamen am Samstag, 27. Juni, viele Hundert Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Tür am neuen Polizeirevier Geestemünde.

Im Oktober 2025 hatte die Polizei Bremerhaven den imposanten Neubau an der Georgstraße 122-124 bezogen und den bisherigen Standort an der Riedemannstraße aufgegeben. Seither erreichten die Ortspolizeibehörde Bremerhaven (OPB) zahlreiche Anfragen, ob man sich das neue Revier einmal ansehen könne. Im laufenden Betrieb ist dies in einer Polizeidienststelle mit ihren umfassenden Sicherheitsvorkehrungen natürlich nicht ohne Weiteres möglich. Als Lösung für die Allgemeinheit organisierte die OPB darum diesen Tag der offenen Tür.

Von 10 bis 16 Uhr führten Polizeibeamte die Besucherinnen und Besucher in Kleingruppen durch einzelne Bereiche des neuen Gebäudes. Dass es hierbei zum Teil zu längeren Wartezeiten kam, war ebenfalls der Tatsache geschuldet, dass aus Sicherheitsgründen stets nur eine gewisse Anzahl von Personen durch die Räume geleitet werden konnte. Im Haus selbst fokussierte sich das Interesse der Gäste vor allem auf den Betrieb an der Wache und die Abläufe beispielsweise beim Absetzen eines Notrufs. Außerdem staunten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führungen über die minimalistische Ausstattung der modernen Kurzgewahrsamszellen und die umfangreichen Sicherheitsmerkmale des neuen Standorts.

Im Außenbereich hatten die Besucherinnen und Besucher unterdessen die Gelegenheit, sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Bremerhavener Polizei anzuschauen. Neben einem Fahrzeug für spezialisierte Verkehrsüberwachung und einem Polizeimotorrad war dies unter anderem ein Gefangenentransporter. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei waren mit ihrem hochmodernen Spezialfahrzeug vor Ort, und auch das Auto des Presse- und Präventionsteams wurde von vielen Gästen in Augenschein genommen. An allen Fahrzeugen erläuterten kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Funktionsweisen und Besonderheiten und beantworteten viele Fragen.

Besondere Aufmerksamkeit erzielte die Vorführung der Diensthundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen im Außenbereich. Die speziell ausgebildeten Schutzhunde zeigten ihr Können bei der Unterordnung, beim Stellen eines Täters und letztlich auch beim Biss in den Arm - natürlich mit entsprechender Schutzkleidung. Auch das Erschnüffeln von Rauschgift gehört bei einigen der Diensthunde zum Repertoire, was sie eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Am Stand der Einstellungsberater informierten sich zahlreiche jüngere und ältere Besucherinnen und Besucher über die Voraussetzungen für den Polizeiberuf. Außerdem konnten sie hier unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände anprobieren und beispielsweise ihre Griffkraft testen. Nebenan hielten die Kolleginnen der Präventionsabteilung zahlreiche Tipps zum Schutz vor Kriminalität parat und verteilten Comichefte zur Verkehrserziehung an die jüngsten Gäste.

Unterstützung erhielt die Polizei bei der Durchführung der Veranstaltung vom Kreisverband Bremerhaven des Deutschen Roten Kreuzes. Dessen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer übernahmen den Sanitätsdienst für die Veranstaltung, präsentierten ihren Rettungswagen und hielten zudem Getränke und Kühlpacks gegen Überhitzung parat.

Volker Ortgies, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, zeigte sich vollauf zufrieden mit der Veranstaltung: "Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise Gelegenheit gefunden haben, uns als Polizei Bremerhaven und insbesondere das neue Revier Geestemünde zu präsentieren. Vielen Dank an alle, die uns - auch bei diesen extremen Temperaturen - besucht und unterstützt haben!"

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