Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlbeck leicht verletzt

Seebad Ahlbeck (Insel Usedom) (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.06.2026) gegen 15:40 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße in Ahlbeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Dabei befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Skoda die Wilhelmstraße in Richtung Lindenstraße in Ahlbeck. Der 79-jährige deutsche Radfahrer kam aus der Kirchstraße und bog nach rechts auf die Wilhelmstraße ein. Hier begegneten sich die beiden Fahrzeuge und der Radfahrer wich zur Seite aus, wodurch er gegen den dortigen Bordstein fuhr und stürzte. Der 79-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell